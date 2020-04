FOTO-PODCAST „TÄISKAADER“ | Kuidas muudab koroonakriis pressipiltniku tööd? 

Kui ülejäänud ajalehetoimetus saab enamiku töödest ära teha kodukontorist telefoni ja arvuti abil, siis fotograafi jaoks on see peaaegu võimatu. Monteerimis- ja töötlemisbaasiks on turvaline kodukontor hea, kuid pildi- ja videomaterjali sündmuskohal käimata ei saa.

Fookusesse võetakse ka välismaa meediaväljaannete fotograafide töö koroonakriisi ajal, mis Eesti omast vägagi erineb, sest meedikute tööd lubatakse mitmetes teistes riikides dokumenteerima ausalt ja otse. „Need pildid peegeldavad reaalset olukorda, seda karmi olukorda, mis praegu on. See on sõnum tervele maailmale ja neile inimestele, kes ei võta seda haigust tõsiselt! Neil piltidel peegeldub tõde! Nii peaks me lähenema asjadele ka siin Eestis. See on ajalooline sündmus kogu maailmas. Meie töö on seda dokumenteerida ja arhiveerida järgmiste põlvkondade jaoks kuid meid ei lasta ligi,“ diskuteerivad Robin ja Stanislav.