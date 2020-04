OTSE | ERIOLUKORRA UUDISED: teemaks omavalitsuste toimetulek ja uus koroonaga seotud teadusprojekt 

Jürilo sõnul on teisipäev vahelduseks positiivne päev. „Terviseamet kinnitas plaanilise ravi jätkamise juhised. Kooskõlastasime erinevate osapooltega. Tegelikult, kui mõtleme tänasest tagasi, siis plaanilise ravi piiramise otsus sai tehtud 13. märtsil. Jätkus küll plaaniline ravi siis kui raviarst pidas seda patsiendi tervislikust seisundist lähtuvalt vajalikuks. Vaadates märtsi teise poole nakatumiste arvu kasvu, siis 26. märtsil sai kindlaks ka otsus erameditsiinis ravi piiramiseks. Sel ajal oli isikukaitsevahendite kättesaadavud väga ebatavaline ja raske. Täna oleme jõudnud olukorda, kus nakatumiste arv on stabiliseerunud ja osades maakondades ka langustrendis. Isikukaitsevahendid on ka paremini kättesaadavad,“ seletas Jürilo. Ta lisas, et plaanilise ravi taastamisel on oluline, et see käik väga rangete nõuete kohaselt, et takistada nakkuse levikut. Peab puhastama pinnad ja kõik patsiendid peavad olema veendunud, et nad ei ole nakkuse kandjad. Jürilo sõnul on kuu aega plaanilise ravi piiramist tekitanud probleeme.