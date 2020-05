ÕL TV | Õhtuleht VIDEOINTERVJUU | Moekunstnik Aldo Järvsoo: mul on tekkinud justkui soov viirusele kätte maksta Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Mari Luud , täna, 22:30 Jaga: M

„Tore on teada, et mul on nunnu perekond, kellega võib kuid ja aastaid koos veeta, ilma et igavaks läheks. Oleme saanud veel lähedasemaks,“ räägib oma kriisiaegsetest õppetundidest moekunstnik Aldo Järvsoo, kes kasvatab koos elukaaslase Tanel Veenrega nelja-aastaseid kaksikuid ja plaanis juba mõnda aega moekunsti sootuks hüljata. Kogu maailmas laamendama hakanud viirus pani aga mehe meelt muutma.