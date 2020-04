FOTOD | Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminster Raul Siem andis riigikogu ees ametivande 

Eelmise nädala lõpul andis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu avalikkusele teada, et EKRE pole rahul tema tööga ja on otsustanud ta ametist tagasi kutsuda. Erakonna juhid heitsid parteitule ja varasema poliitikakogemuseta Karule ette koostöö puudumist ja maailmavaatelisi erimeelsusi.

Samal päeval esitas koalitsioonierakond uueks ministrikandidaadikssiseminsiter Mart Helme nõuniku ja aastaid EKREsse kuulunud Raul Siemi. „Tema tugevus on näiteks see, et tegu on erakonna pikaajalise liikmega,“ kiitis Mart Helme.