VIDEO | Loodushuviline mees sattus Alutagusel kokku tervelt nelja karuga! 

Järsku aga ilmus metsast välja karu. Siis veel teine ja kolmaski. Kokku lausa neli karu. Ehkki Alutaguse ongi karude poolest tuntud ja seal korraldatakse isegi karuvaatlusi, on nelja tegelase jäädvustamine videosse siiski õnnelik juhus. „Eks see on ikka uhke vaatepilt, kui mitu karu koos on,“ ütleb Täpsi, kes on kodukandis varemgi karusid kohanud.