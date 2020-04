Soome haridusminister loodab, et esimesena leevendatakse piiranguid koolides 

Teisipäeval YLE raadiokanalis antud intervjuus rääkis Andersson, et teistes Euroopa riikides on üldjoontes piirangute leevendamine alguse saanud koolidest. Haridusminister rõhutas, et esmalt peab valitsus saama olukorrast siiski selge pildi ning kokku leppima, millal on võimalik Soome piiranguid lõdvendada.

„Kui ajakavast on selgelt aru saadud, tuleks otsustada millised piirangud tühistatakse ja millises järjekorras. Need otsused tehakse tervishoiuasutuste soovituste ja analüüside põhjal," kinnitas Andersson. Peaminister Sanna Marin teatas varem, et valitsus arutab sel nädalal piirangute võimalikku leevendamist, vahendab YLE.

Põhjamaadest on Taani ja Norra juba otsustanud piirangud kaotada. Norra avab esmalt lasteaiad ning Taanis juba avati mõned koolid ja lasteaiad eelmisel nädalal. Anderssoni sõnul saab Soome valitsus Taani ja Norra näidete põhjal kasulikku teavet selle kohta, kuidas piirangute kõrvaldamine mõjutab viiruse levikut. Haridusministri sõnul seisneb koolipiirangute leevendamisel suurim küsimus selles, kas on võimalik, et väike osa õpilasi saab viimastel koolinädalatel kontaktõppe juurde tagasi tulla või jäävad nad suveni distantsõppele.

Soome valitsuse praeguste eeskirjade kohaselt jätkub kaugõpe 13. maini. 1.-3. eriklasside õpilastel on juba praegu soovi korral kontaktõpet kasutada, ent valitus on palunud selliste laste perekondadel distantsõppega jätkata, kui see on vähegi võimalik.