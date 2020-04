KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2,5 miljoni diagnoositud nakatunu, 171 000 surma ja 658 000 tervenenu. Itaalias vähenes aktiivsete juhtumite arv  

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 792 938. Eile teavitati riigis 28 123 uuest juhtumist, mis on rohkem kui 2000 inimese võrra kõrgem kui eelneval päeval. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel viis riiki: Hispaania (204 178), Itaalia (181 228), Prantsusmaa (155 383), Saksamaa (147 103) ja Suurbritannia (124 743). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Türgi, Iraan, Hiina ja tänasest alates ka Venemaa. Meie idanaabrite juures tuvastati eile 5642 uut nakatunut. Palju haigusjuhtumeid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 27 000. Euroopas on tuvastatud üle 1,12 miljoni nakatunu.

Enim surmajuhtumeid on samuti USAs – 42 518. Järgnevad Itaalia (24 144), Hispaania (21 282), Prantsusmaa (20 265), Suurbritannia (16 509), Belgia (5998), Iraan (5297), Saksamaa (4862), Hiina (4632) ja Holland (3751). Hiinas pole alates 17. aprillist ühtegi COVID-19 põhjustatud surma kinnitatud – tol päeval korrigeeriti vastuolulist Wuhani statistikat. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Brasiilia, Türgi, Kanada, Rootsi ja Šveits. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 105 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (14 777/1580), Venemaa (52 736/456), Soome (4014/98), Leedu (1350/37), Läti (748/5).

Trump soovib peatada kogu sisserände USAsse

Kuigi immigratsiooni piiramine on USA president Donald Trumpi kampaanias alati oluline teema olnud, on see seni pandeemia ajal tagaplaanile jäänud. Esmaspäeval teatas Trump, et allkirjastab täitevkorralduse, mis peataks ajutiselt kogu sisserände USAsse, teatab BBC.

Twitteris nimetas ta viirust „rünnakuks nähtamatu vaenlase poolt“, mille tõttu näeb ta vajadust kaitsta ameeriklaste töökohti. Pole selge, kuidas korraldus USA tegutsemisplaani muudab ning kas Trumpil õnnestub see üldse ellu viia. Kriitikute sõnul kasutab valitsus pandeemiat sisserände mahasurumiseks.