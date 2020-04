KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 2,5 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 170 000 surma ja 652 000 tervenenu 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 792 938. Eile teavitati riigis 28 123 uuest juhtumist, mis on rohkem kui 2000 inimese võrra kõrgem kui eelneval päeval. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel viis riiki: Hispaania (200 210), Itaalia (181 228), Prantsusmaa (155 383), Saksamaa (147 065) ja Suurbritannia (124 743). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Türgi, Iraan ja Hiina. Kiiret tõusu näitab ka 47 121 nakatunuga Venemaa. Palju haigusjuhtumeid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 27 000. Euroopas on tuvastatud üle 1,1 miljoni nakatunu.