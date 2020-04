Eesti uudised Paigale jäänud ühikaelanikud: noored hoiavad omaette ja õhkkond on tüüne Asso Ladva , täna, 22:05 Jaga: M

ÜHISELAMUTES ON RAHVAST VÄHEM: Kõik ühikatesse jäänud tudengid tunnistavad, et naabreid on vähemaks jäänud. Foto: Aldo Luud

„Pesumasinate kasutuse järgi saab kõige paremini aru, et rahvast on vähemaks jäänud. Kui tavaliselt pidi alati ootama, millal pesumasin vabaneb, siis nüüd saab kohe löögile. Selle järgi saab öelda, et rahvast on ühiselamus vähemaks jäänud,“ ütleb Tartu ülikooli Nooruse tänava ühiselamus elav Mikk.