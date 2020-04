NAKKUSOHT: justiitsminister ei pea vangide jalutuskäike võimalikuks 

„Vangi tuleb alati jalutusboksi saata, mistõttu on kontakt ametnikuga vältimatu. Kuna vangi tuleb jalutuste ajal alati valvata, siis tähendaks see rohkemaid inimkontakte ametnike ja vangide ning kinnipeetavate vahel, samuti võib tekkida vajadus reageerida korrarikkumistele, kasutades vajadusel vahetut sundi, millistel juhtudel inimkontakt võib olla vältimatu,“ leiab Aeg. Lisaks tuleb kõik pinnad ja alad, kus vang on viibinud, enne jalutuskäiku desinfitseerida. Vanglates koha peal viibiva personali hulk on eriolukorra tõttu viidud hädavajaliku miinimumini, lisab Aeg. Kuna korraga ei saaks jalutama viia mitut vangi, siis tähendaks jalutamiste lubamine seda, et vanglas tööl olevad ametnikud jõuaksid ajaliselt tegelda vaid jalutama viimisega. „Selline töökorraldus ei ole otstarbekas. Kui näiteks jalutuskäike läbi viiv ametnik on nakatunud, kuid tal puuduvad haigussümptomid, võib ta nakkusohtlik olla väga paljudele vangidele,“ teatab justiitsminister õiguskantslerile.