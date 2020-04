OLEMATU NÕUDLUS! USA toornafta hind kukkus alla nulli 

Hinnalanguse on põhjustanud olematu nõudlus - turud on küllastunud ning koroonaviiruse tõttu seisatatud maailma majanduse ja kehtivate liikumispiirangute tõttu puudub igasugune nõudlus nafta järele. Hinna kolinal kukkumine on veelgi märkimisväärsem, sest vaevu neli kuud tagasi maksis WTI toornafta barrel üle 60 USA dollari.

"Loodeti, et USA ja Kanada ja Norra liituvad ka selle naftakärpega. Aga mingeid kohustusi ju ei võetud," kommenteeris Vaht. "Meil on kaks vastandlikku kriisi omavahel kokku saanud. Esmalt 30 protsenti tarbimise ärakukkumist, siis 10 protsenti tootmise kärpimist - on selge, et maikuu keskpaigaks on kõik maailma naftahoidlad triiki täis ja naftat pole kusagile enam panna. WTI maikuu toornafta lepingud on seetõttu nii madala hinnaga, et naftat pole enam kusagile panna ja seda antakse ära võimalikult odavalt."