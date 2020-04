Seisukoht | Palun koroonateemadel sõna võtta ainult asjatundjatel 

Kui see jaanuaris tuvastati, oldi suuresti arvamusel, et küllap see ei levi Hiinast väljapoole. Ning isegi kui peaks nii minema, siis vaevalt see endast Eesti elanikele suurt ohtu kujutaks, sest arvud polnud ju hirmuäratavad. Nüüdseks on aga pea kogu maailm karantiinis ning oodatakse ja loodetakse pikisilmi, et koroonaviirus ära kaoks. Siiski näib, et üldiselt leitakse – suveks on probleem lahenenud.

Praegu on liiga vara hellitada lootust, et selleks ajaks võiks kõik normaliseeruda. Endiselt pole ju selge, kuidas viirusest jagu saada. Tõenäoliselt ei kao see ise ära. Kuid kohe kindlasti pole ma nii pädev, et seda adekvaatselt oletada. Millel siis tavainimeste hinnangud põhinevad? Arvamusel või sisetundel? Tõsi on see, et keegi ei oska viiruse kulgu ennustada ning nagu eriolukord on (korduvalt) näidanud, on tihtilugu ennatlik mingeid järeldusi teha. Kui sa pole just vastava valdkonna spetsialist, siis ei ole ilmselt kuigi tark tegu kuulutada enesekindlalt, millal saab taas elu täiel rinnal nautida.