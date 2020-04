Toomas Alatalu | Mõrad Moskva teise maailmasõja käsitluses 

Need kõik on alanud Stalingradi lahingu võidu tähistamisega ja lõppenud võiduparaadi kordamisega 9. mail Punasel väljakul. Võimalik, et seekordne paraad saab olema väiksem. Selle toimumist peaks kinnitama saluut Moskvas Slovakkia pealinna Bratislava vabastamise auks ehk siis mainitud kampaania välispoliitilise osa jätkuv täitmine.

Aprilli algul toimus aga sündmus, mis kinnitas, et Ida-Euroopa riigid, kes pärast külma sõja lõppu on samm-sammult ja mida aeg edasi, seda valjemalt ja julgemalt esitanud/kaitsnud oma arusaamu II maailmasõja algusest ja kulgemisest 1944.–45.aastal, lähevad nüüd samuti oma tõega lõpuni.

Nimelt võeti Tšehhi pealinnas maha marssal Konevi ausammas, keda Moskva loeb Praha ainuvabastajaks. Tuleb lisada, et 1956. aastal juhtis see Nõukogude väepealik Ungari ülestõusu mahasurumist ja oli 1961. aastal väegrupi juht Ida-Saksamaal, kui tema sõdurid ehitasid Berliini müüri. 1968. aastast oli Konev reservis, ent monument talle avati Prahas alles 1980. aastal ilmse märguandena, kuidas ajalugu mõista.

Protestid Moskva praeguse võidukampaania piiriüleste ürituste vastu algasid veel juulis 2019, kui Eesti, Läti ja Leedu välisministrid teatasid, et pole endiselt nõus oma riikide vabastamise jutuga. Augustis-septembris tõusis esiplaanile Poola, kes jättis Venemaa presidendi kutsumata II maailmasõja alguse aastapäeva tähistamisele. Sealtpeale on Putin teravalt reageerinud igale Poolast tulnud sõjaga seotud signaalile, rünnanud Poola riigi juhte ja ajalugu. Isegi Krimmi hõivamise aastapäeval 18. märtsil ei saanud Putin läbi poolakaid halvustamata. Venemaa ladvik tervikuna aga ründab teisigi riike.

Eesti ja eestlased on selles mälu- ja tõdede sõjas olnud Venemaale üks ebamugavamaid tõestusmaterjale kogu Euroopa kontekstis – on ikka selgelt küsitav rääkida vabastamisest, kui ligi 10% elanikkonnast ja just selle haritum osa eelistas 1944. aasta sügisel uuele võimalikule vabastamisele põgenemist meritsi neutraliteedi säilitanud Rootsi. Tegu oli teadliku valikuga, sest lähenevate „vabastajate“ all elamise kogemused olid värsked.