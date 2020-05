Soojad ilmad ja rohkelt vaba aega – on aeg grillima hakata! Siin on 7 maitsvat toodet, mida kindlasti tasuks grillida! 

Kuke KUUMAD tiivad? Et siis vürtsikad, liiga vürtsikad? Just need olid minu hirmud: et kanatiivad on natuke liiga vürtsikad. Õnneks see nii ei olnud ning maitsed olid väga hästi balansis. Ideaalne valik näksida nii lauamänguõhtul, filmi vaadates kui ka aias pleedi sisse mähituna päikese loojumist vaadates.