Narvas inimese surnuks peksnud mees peeti kinni 

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press selgitas, et alustatud kriminaalmenetluse käigus hakkasid Narva politseijaoskonna politseinikud esmalt välja selgitama lööja isikut ning teo motiivi. „Menetluse käigus selgus, et kuriteos kahtlustatav 30aastane mees ja tema sõber tutvusid 43aastase mehe ning tema kaaslasega ligikaudu tund aega enne raske kuriteo toimepanemist. Mehed liikusid Hariduse tänavale, kus hakati ühiselt alkoholi tarvitama ning tekkinud konflikti käigus lõi 30aastane mees 43aastast meest, kes suri saadud vigastustesse 12. aprillil. Kahjuks päädis ühine koosviibimine surmaga ning alkoholi liigtarbimine ongi sageli põhjuseks, miks joobes inimeste vahelised tülid viivad niivõrd tõsiste tagajärgedeni,“ lisas Press.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa sõnul ei suuda kahtlustatav alkoholijoobes oma käitumist kontrollida ning käitub teiste isikute suhtes vägivaldselt. „Äsja kohtunute vahel tekkis konflikt väga kiiresti, mis kinnitab, et kahtlustatav ei suuda oma käitumist kontrollida. Kahtlustatav ründas võhivõõrast meest ja tema agressioon eskaleerus väga kiirelt. Need asjaolud kinnitavad, et kahtlustatavast lähtuv oht võib tabada ohvreid, kes veel tund aega tagasi ei pruukinud tema olemasolust teadagi,“ lisas prokurör Kõrgmaa.