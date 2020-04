EKRE palub uurida Hanno Pevkuri tegevust seoses nakatunud Itaalia võrkpallurite toomisega Saaremaale 

„Avalikkuses on Hanno Pevkur väitnud, et kui terviseamet oleks soovitanud Eesti-Itaalia klubide kohtumised 4. ja 5. märtsil Kuressaares ära jätta, oleks mängudele pidurit tõmmatud. Meieni on aga jõudnud info, et Pevkur võis käia terviseametis mitte ainult luba küsimas, vaid loa saamiseks survet avaldamas,“ ütles fraktsiooni liige Kai Rimmel.„Saaremaa vallavolikogu esimees, endine terviseameti peadirektor Tiiu Aro on ka meedias välja öelnud, et surve võrkpallikohtumise Saaremaale toomiseks oli suur.“