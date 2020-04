FOTOD | President kohtub EKRE ministrikandidaadiga 

Nimelt kutsus partei esimees, siseminister Mart Helme senise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu reedel ametist tagasi. Erakonna juhid heitsid parteitule ja varasema poliitikakogemuseta Karule ette koostöö puudumist ja maailmavaatelisi erimeelsusi.

Samal päeval esitas koalitsioonierakond uueks ministrikandidaadiks juba aastaid EKREsse kuulunud Raul Siemi. „Tema tugevus on näiteks see, et tegu on erakonna pikaajalise liikmega,“ kiitis Mart Helme reedel.

Kes on Raul Siem?

Siseministri nõunik Raul Siem kuulub EKREsse alates 2016. aasta hilissuvest. 2017. aasta kohalikel valimistel oli ta partei esinumber Rae vallas. Valimistel kogutud 164 häälega pääses ta Rae vallavolikokku.

Õhtulehele kirjeldatakse Siemi rahuliku ja asjalikuna. „EKRE kohta suhteliselt vaikne ja tasakaalukas,“ ütleb üks temaga koos töötanud inimene. „Huvitav on näha, kuidas ta ministriametis hakkab olema. Pigem ikka vaikne mees.“

Erakond ise tutvustab avalikkusele seni tundmatut ministrikandidaati pressiteate vahendusel nii: „Raul Siem jurist ja ettevõtja, kes on üle kahekümne aasta tegutsenud tippjuhtimise ja õigusvaldkonnas. Ta on ekspert tsiviilõiguse, maksuõiguse, tolliõiguse ja andmekaitse alal. Ta on olnud tegev nii uute transiidikoridoride, tehaste kui ka mitmete riiklikult oluliste IT-projektide juures“.