VIDEO | LÄKS NAPILT! Vene hävitaja ahistas ameeriklaste sõjalennukeid 

Portaal Stars and Stripes kirjutab, et kahte ameeriklaste luurelennukeid P-8A tuli segama venelaste hävitaja SU-35. Esimesel korral möödus hävitaja ameeriklastest ohutult kauguselt, kuid järgmisel juba nii lähedalt, et võimalus kokkupõrkeks oli suur.