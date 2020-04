FOTOD | Kuhu kadus Ruuben Kaalepi põrandalamp ja miks on Enn Eesmaal suboptimaalne arv kellasid?! 

Esmaspäeval juhatas Enn Eesmaa (Keskerakond) näiteks riigikogu väliskomisjoni istungit oma koduköögist. „Täna olin kodus ja tõesti köögis, sest see oli kõige parem võimalus olla aknale lähedal, et pilt, mida teised näevad, oleks parima valgusega,“ selgitas Eesmaa enda „kodukontori“ tausta.

Analüüsime siis, mida Eesmaa kodusest elust läbi ahta videoakna („See pilt on väga kitsas ja rakurss ühene,“ nendib poliitik) arvata võib? Esiteks on Eesmaa väga eeskujulik kalendriliigutaja – vaatamata hommikusele tunnile on see juba esmaspäeva peale säetud. Huvitaval kombel on mehel aga väikeses köögis suisa subobtimaalne ehk mitteotstarbekas hulk kellasid – üks seinal, teine riiulil.

Eesmaa koduköögis - mõlema õla kohal kell. Foto: Kuvatõmmis/Riigikogu

„Tõepoolest! Ma olin kunagi kolm-neli aastat Soome MTV korrespondent Baltimaades ja siis nad kinkisid mulle selle kella, kusjuures numbrid üks-kaks-kolm on seal kolmed, sest kanal oli MTV3. Ja teine, seina peal olev, on riigikogu kell,“ naeris Eesmaa küsimuse peale. „See on juhus, et neid on kaks. Ma ei kuulu nende inimeste hulka, kes iga viie minuti tagant kella peavad vaatama.“

Endise ajakirjanikuna saab Eesmaa väga hästi aru, miks soovivad tavalised inimesed piiluda prominentsemate persoonide kodudesse. „Ma olen ju aastakümneid teinud telesaateid. Ma mäletan, kuidas me tegime intervjuusid saadetes nagu „Rahvakunstnikud“ või „Estraaditähestik“. Kui hakkasime käima neid tegemas inimeste kodudes, siis vastukaja oli, et väga tore, saab näha, kuidas need inimesed elavad.“

Teine artikli pealkirjas mainitud poliitik on Ruuben Kaalep (EKRE), kes kaks nädalat järjest on osalenud väliskomisjoni istungil üle videosilla – ikka samas ruumis, sama raamaturiiuli ees. Kahe istungi vahel on aga kuhugi kadunud varem tema kõrval olnud põrandalamp.

„See lamp liikus teise toanurka, kus on diivan ja parem raamatut lugeda,“ selgitas Kaalep valgusallika saatust.