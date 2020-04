Saaremaa vallavanem Madis Kallas astub ametist tagasi: võtan poliitilise vastutuse 

Kallas viitas, et on kriisi algusest peale öelnud, et tuleb poliitilise vastutuse küsimuse juurde niipea kui kriisi raskuskese on ületatud ja saavutatud teatav stabiilsus.

„Täna ajas tagasi vaadates on väga selgelt näha, et meile antud sisendid olid ekslikud. Vallavalitsuse juhina ei suutnud ma sel ajahetkel olukorda piisavalt kriitiliselt hinnata ega saadud infot ümber lükata. Seepärast on õige, et ma lahkun vallavanema ametist. Nii saab Saaremaa vallavalitsus tagasi töörahu, mille tagamine oleks minu jätkamisel keeruline,“ võttis Kallas oma otsuse tagamaad kokku.

„Meie tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem on pandud proovile, suures osas ettevõtlusest on käimas tõsised võitlused ja selles kriisis ei ole inimesi, keda tänane olukord ei puudutaks. Kahjuks on Saaremaa saanud sellel perioodil valusamalt kannatada kui mõni teine piirkond Eestis. Samas on meie kogukond selle kriisi ajal näidanud üles väga suurt ühtehoidmist ja Saaremaa eest ühiselt seismist. Nii on olnud see kõigil tasanditel ja kõigis eluvaldkondades,“ tõdes Kallas. Ta lisas, et saarlaste koostöös on olukord lahenenud oluliselt paremini, kui esialgu prognoositi ja nüüdseks on päevakorral kriisist väljumise kavandamine. „Ometi peame olema jätkuvalt tähelepanelikud, et hoida ära uut viirusepuhangut,“ toonitas ta.

Madis Kallas avaldas lootust, et vallavolikogu maikuu istungiks on valitsuse uus koosseis koalitsiooni poolt paigas. „Hetkel need läbirääkimised alles algasid ja vallavanema kandidaatide nimede avaldamine on praegu veel ennatlik.“