VIDEO | KANGELANE! Hispaanlased aplodeerisid koroonahaigeid tasuta sõidutanud taksojuhile 

Independent kirjutab, et üllatajad tellisid taksojuhi ühte Hispaania pealinna tervisekeskusesse, teeseldes, et soovivad lihtsalt ühele patsiendile autosõitu.

Kui sohver astus Ramon y Cajali nime kandvasse majasse sisse, hakkasid fuajeesse rivistunud meditsiinitöötajad tormiliselt aplodeerima ning ulatasid talle ümbriku rahaga. Pisarateni liigutatud juhile ulatati ka tema testitulemused, mis näitasid, et ta pole kardetud viirusega nakatunud.

Eriolukorrast tingitud kahjud on röövinud Hispaania taksofirmadelt ligi 80 protsenti nende tavapärasest sissetulekust. Sellele vaatamata hindab juhtide katusorganisatsioon, et viimase kuu jooksul on sohvrid hädalistele vähemalt 75 000 korral sõidu välja teinud.