VÕÕRSIL LÕKSUS! Välisminister Reinsalu: kiiret abi vajab 16 Eesti inimest 

„Eks tegelikult tuleb tunnistada, et see number on ujuv,“ nentis samas Reinsalu. „Kui ühed inimesed õnnestub evakueerida teiste Euroopa Liidu evakuatsioonilendudega, eelkõige eksootilisematest paikadest, siis teised tulevad asemele. Või mõned inimesed mõtlevad ümber, et tahaksid segadusaja oodata ära selles asukohariigis.“

Kes soovib aga praegu veel kuskilt maailma nurgast tagasi Euroopasse jõuda, peab arvestama karmi hoobiga rahakotile. Reinsalu: „Üks asi on päästelennud ja nende hinnad. Teine aga see, et kuna lende on üldse nii hõredaks jäänud, siis selle tulemusel on eriti maailmamerede üleste lendude puhul hinnad pakkumise vähesuse tõttu väga kõrgele kerkinud.

Üldiselt riikide põhimõte on olnud, et inimestelt võetakse tasu, mis puudutab päästelende. Teistelt kontinentidelt naasmise puhul on need numbrid olnud tõesti üsnagi kõrged.“

Kui vajadus koju saada on suur, aga raha selleks pole, kuidas käituda? „Kindlasti meie sõnum on inimestele, kel on probleem, et nad võtaksid ühendust välisministeeriumi konsulaarabi infoga. Me oleme suunanud, et inimestel on võimalik taotleda abi kohalikelt omavalitsustelt. Siin oli üks Lähis-Ida juhtum, kus kohalik omavalitsus ütles, et nad on valmis kompenseerima, kuna tavalised lennupiletihinnad on nii kõrgeks kerkinud,“ soovitas välisminister.