Meeleheitlik poeg andis liikumispiiranguid eiranud isa politseile üles 

Autopoes juhataja assistendina töötav 30aastane Abishek Singh oli isa käitumise üle väga murelik, kirjutab Deccan Herald. Nimelt astus Virender igal hommikul majast välja ning asus New Delhi tänavatel ringi rändama – vaatamata karantiinile ja liikumispiirangutele. Poja korduvad üleskutsed selline käitumine lõpetada langesid aga kurtidele kõrvadele. Aprilli alguses otsustas Abishek, et on aeg karmimateks meetmeteks – ta helistas politseisse.