Registreeritud töötus kasvas kõikides maakondades 

ERR uudisteportaali andmetel on kollektiivsest koondamisest teatanud Tallinna kesklinnas hotelli pidav OÜ Nordic Hotels, bussifirma Taisto Bussid AS ja OÜ Bussiremont.

Nordic Hotels on neist suurim koondaja, sealt kaob 80 töökohta.

Eriolukorra kehtestamise algusest on arvele võetud 13 866 uut töötut. Töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal 3941 korral. Kõige enam uusi töötuid on lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse (ligikaudu 12% kõigist uutest töötutest), ehituse (11%) ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse (10%) valdkonnast.