VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: plaaniline ravi püütakse taastada, töötasuhüvitis on ära hoidnud massilisi koondamisi 

Vaiknemets selgitas, et laborid möödunud nädalavahetusel puhkasid ja sellepärast oli ka analüüsitud teste vähem. Kõikidest testidest on praegu positiivseid 3,8 protsenti. Vaiknemetsa sõnul on positiivsete testitulemuste arvus näha kerget langustrendi. Küll aga on tõusnud hospitaliseeritute arv. Haiglast on välja kirjutatud üha rohkem inimesi.

„Praegu on tervishoiu eesmärk taastada plaaniline ravi. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et hoolimata positiivsete testitulemuste arvu langustrendist, peame reegleid ja piiranguid järgima, et senine ühine pingutus ei oleks maha visatud,“ sõnas Vaiknemets.

Vaiknemetsa sõnul palub terviseamet korteriühistutel pöörata rohkem tähelepanu sellele, et trepikojad ja muud ühiskasutatavad ruumid oleksid puhtad ja tuulutatud. „Palume võimalusel panna sissepääsude ja liftide juurde ka käte desinfitseerimise vahendid,“ lisas ta lõpetuseks.

Töötukassa: massilisi koondamisi ei ole

Paavel teatas, et töötuse tase on endiselt kõrge. „Möödunud nädalal lisandunud töötutest oli 28 protsenti oma töökohalt koondatud, kuid pean märkima, et kollektiivseid koondamisi ei ole meil väga palju. Koondatuid lisandub tavalises rütmis ja massilisi koondamisi praegu väga ei ole. Paari nädala tagusega võrreldes on koondatute üldarv langenud. Saame järeldada, et töötasuhüvitis on mõju avaldanud,“ seletas ta.