Eesti uudised Koroonaviirus kaotas EMOs järjekorrad Risto Berendson , täna, 21:25 Jaga: M

GALERII

Haiglate erakorralise meditsiiniabi osakondades on märtsi keskpaigast tunduvalt vähem rahvast kui tavaliselt. Foto Pärnu haigla EMO-st. Foto: Teet Malsroos

Haiglas erakorralise meditsiini osakonnas juba kolmandat tundi valvearsti juurde pääsemist ootav inimene võiks teada, et ühe tunni tema ajast on võtnud patsiendid, kes tegelikult ei peaks EMOs üldse olema. Koroona eriolukord kinkis haiglatele unikaalse võimaluse – näha, kui paljusid EMO pöördumisi patsiendid päriselt hädavajalikeks peavad. Statistika näitab, et märtsis vähenes EMOsse pöördumiste koguarv 12 000 võrra.