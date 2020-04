Maailm SOOME MASKIFIASKO: politsei vahistas haisvaid maske müünud ärika Toimetas Aare Kartau, Greete Kõrvits , täna, 19:41 Jaga: M

Soomes läheb mahakandmisele miljonite eurode väärtuses kasutuskõlbmatuid kaitsemaske. Foto on illustreeriv. Foto: AFP/Scanpix

Soome riikliku kriisivarustusameti HVK ajutine tegevjuht Janne Känkänen kinnitas esmaspäeva hommikul, et kõik ärimees Onni Sarmaste käest tellitud kaitsemaskid on tõenäoliselt kasutuskõlbmatud. Samuti tõdes soomlane, et neil jäi endil puudu asjatundlikkusest, vahendab YLE. Pettuses kahtlustatud Sarmaste viibib nüüd vahi all.