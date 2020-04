SOOME MASKIFIASKO: ärimehe kaudu tellitud kaitsevahendid on kasutuskõlbmatud ja tekitavad allergiat 

Reedel teatas HVK, et Hiinast pärit maskid põhjustavad allergiasümptomeid ning mõned eritavad ebatavalist lõhna. Tol hetkel kinnitati, et kaitsevahendite kasutamine keelatakse, kuni pole võimalik kindlaks teha allergiasümptomite põhjust. HVK tegi kaitsemaskide ostmiseks 10 miljoni euro väärtuses tehinguid Onni Sarmaste ja iluteenustega tegeleva ettevõtja Tiina Jylhäga. Sarmastega tehtud tehingud moodustavad sellest umbes viis miljonit.

Esmaspäeva hommikul sai lõplikult selgeks, et kõik Sarmastelt tellitud maskid on tervikuna kasutuskõlbmatud. Känkänen mainis, et kaitsevahendeid ei saa praeguse seisuga ühelgi eesmärgil kasutada. HVK ajutise juhi sõnul vaidlustatakse osa 10 miljoni euro suurusest väljaminekust, lootuses võimalikult suur osa rahast riigile tagasi saada. Hetkel on veel vara öelda, kui edukaks see kujuneb. Eelmisel nädalal alustas Soome politsei ebaõnnestunud maskitehingute uurimist.