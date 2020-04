New Yorgi paaridel on nüüdsest võimalus videokõne vahendusel abielluda 

Nüüdsest saavad New Yorgi osariigi inimesed taotleda abielulitsentse internetist ning ametnikel lubatakse tseremooniaid virtuaalselt läbi viia – videokõne vahendusel. Kuberner Cuomo mainis naljatades, et paaridel pole nüüd enam mingit vabandust abielu sõlmimise edasilükkamiseks. Otsus tehti pärast seda, kui New York pikendas karantiinimeetmeid 15. maini. Ainuüksi osariigi samanimelises pealinnas on COVID-19 nõudnud üle 13 000 inimelu.

Sotsiaalmeedias levinud reaktsioonid otsusele olid kahetised. Mõned seadsid kahtluse alla pulmade pidamise vajalikkuse, kui noorpaari perekonnad ja sõbrad ei saa nendega koos tähistada. Samuti kritiseeriti kuberneri, et too ei tegele olulisemate küsimuste lahendamisega. Korralduse toetajad mainisid asjaolu, et pandeemia ajal võib abielu pakkuda praktilisi eeliseid – näiteks võimaldab see paaridel jagada tervisekindlustust. Kuigi juba mõned inimesed on pöördunud „veebilaulatuseks“ ametnike poole, ei ole see ettevõtmine nii lihtne kui paistab, sest vajab esialgu eelnevaid kokkuleppeid ametnike ja abiellujate vahel.