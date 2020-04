VÄHEMALT 16 SURNUT: Kanadas toimus viimaste aastate kohutavaim massitulistamine 

BBC kirjutas, et tulistaja 12 tundi kestnud märatsemine lõppes auto tagaajamisega. Tapja ise on samuti surnud. Lisaks politseivormile juhtis tulistaja ka autot, mis nägi välja nagu politseiauto.

Pärast tulistamise algust paluti kõigil Portapique linna elanikel end kodudesse lukustada. Tulistaja sõitis linnas ringi ja ründas erinevates asupaikades. Sellepärast hoiatavad korrakaitsjad, et tapetute arv võib olla suurem kui 16 inimest.

Kuninglik Kanada ratsapolitsei (RCMP) teatas, et surnute seas oli ka nende ohvitser Heidi Stevenson, kes oli korrakaitsjana töötanud 23 aastat.

„Heidi oli oma ametile ustav ja kaotas teisi kaitstes oma elu. Kaks last on kaotanud ema ja mees on kaotanud abikaasa. Vanemad kaotasid tütre ja loendamatud teised jäid ilma imelisest sõbrast ja kolleegist,“ teatas RCMP Facebookis ohvitser Lee Bergman.