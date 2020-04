„Üks koletis mõrvas täna mu tütrekese!“ Politseinikuks maskeerunud hambaarst tappis vähemalt 17 inimest 

Kohaliku politsei sõnul on kindel see, et vähemalt osa 51aastase Gabriel Wortmani ohvritest olid talle võhvõõrad. Seega pole nende puhul võimalik kahtlustada mingit kättemaksumotiivi. New York Times kirjutab, et tuttavate meelest oli Wortman kurvameelne ja alkoholilembene, kuid pealtnäha siiski kahjutu. Kunagi aitas ta tasuta hambaraviga üht vähipatsienti, teenides sellega kogukonna heakskiidu.