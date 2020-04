Eesti uudised Vanglamäss: Riigikohus arutab vangide õigeksmõistmist Siim Randla , täna, 07:18 Jaga: M

Viru vangla. Foto: Martin Ahven

Riigikohus arutab prokuratuuri kaebust ringkonnakohtu otsusele, millega mõisteti õigeks vanglamässu korraldajad. 2015. juunis keeldus osa Viru vangla kinnipeetavaid toidust, protestides toidujagaja vastu, kes oli samuti kinnipeetav. Süüdistatavate meelest ei sobinud ta sellesse ametisse. Nimelt teadsid vangid, et toidujagajaks määratud mees on homoseksuaal, ning nõukogude ajast pärit vanglakommete kohaselt on tegu kõige madalama staatusega isikuga, on kirjutanud Põhjarannik. Toidujagajat välja ei vahetatud, mispeale leppisid vangid kokku, et kambrites hakatakse protestiks aknaid lõhkuma. Seda tegigi ühel ajal 18 kinnipeetavat. Viru maakohus mõistis mässajad süüdi, nende kaebust arutanud Tartu ringkonnakohus mõistis nad aga õigeks. Aprillis võttis riigikohus arutusele prokuratuuri edasikaebuse ringkonnakohtu otsusele.