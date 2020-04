TV3 VIDEO | Välisminister Reinsalu: teatud piirangud võivad jääda kehtima päris pikaks ajaks 

Reinsalu sõnul on nad valitsuses vastu võtnud otsuse taastada esmalt plaanilise ravi, mis peaks hakkama järk-järguklt toimuma alates 21. aprillist. Järgmiseks sammuks on Reinsalu sõnul koolide avamine, kuid sellel on ka oma erandid, näiteks mitte täieliku kooliõppe taastamine alates 15. maist.

"Kindlasti me kogu aeg jälgime, milline on viiruse levik. Kui me kõneleme täies mahus elu normaliseerumisest, siis sel juhul teatud piirangud ja usaldusmeetmed võivad jääda kehtima päris pikaks ajaks," räägib Reinsalu.

Reinsalu märgib, et pärast eriolukorda veel pikema aja jooksul on tähtis kontrollida rahvusvahelist liikumist. "See avamine tähendab seda, et kindlasti peab säilima piiridel kontroll ja usaldusmeetmed piiri peal. See tähendab, et kas esialgu üldiselt või ainult teatud riikide puhul kehtib karantiinipõhimõte. Kahtlemata on minu jaoks oluline sisse seada ka masstestimine piiride peal ehk kiirtestide abil tuvastada inimeste nakkumist," leiab ta. Reinsalu lisab, et eelduslikult suuri massiüritusi suvel ei toimu.