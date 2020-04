Saja-aastane veteran kogub tervishoiule miljoneid  

Saja 25meetrise kõnnini jõudis kapten Tom – nagu teda hellitavalt kutsutakse ühe David Bowie laulu peategelase järgi, kes oli küll major Tom – juba läinud neljapäeval. Selleks ajaks oli ta miljonite annetajate abiga saanud plaanitud tuhande naela asemel rohkem kui 25 miljonit ja ta jätkab kõndimist. Homme on veteran videoühenduse kaudu aukülalisena avamas uut haiglat Yorkshire'i maakonnas. Kapten Moore on sealt pärit, kuid elab praegu Marston Moretain'`is, Bedfordshire'is. 400 voodikohaga haigla on esimesi uute raviasutuste programmis, mille alusel neid krooniviiruse puhkedes Suurbritannias ehitama asuti.

BBC hommikusaatele ütles vapper veteran optimistlikult, et lõpuks kaovad pilved taevast, päike tuleb välja ning me kõik tunneme ennast jälle hästi. 680 000 inimest on kirjutanud alla petitsioonile, milles nõutakse, et kuninganna lööks kapten Tomi rüütliks.