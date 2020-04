Maailm MAAILM MURES: möllab sõda krooniviirusega, aga kes maksab arved? Tõnis Erilaid , täna, 19:56 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

110 riigi või territooriumi valitsused on kehtestanud oma kodanikele eriastmelisi piiranguid, mis tähendab umbes 4,5 miljardi inimese vähemal või suuremal määral sulgemist koduseinte vahele, majanduselust välja, teatab BBC. Vaid 17 100 elanikuga Cooki saared on ainsana kogu maailmas teatanud, et on viirusevabad. Johns Hopkinsi ülikooli teatel ületas pühapäeva hommikul viiruse kätte surnute arv maailmas 160 000 piiri. Täpsemalt oli see 160 518, sealhulgas on Euroopa Liidus üle 100 000 hukkunu.