Inglismaa koroonapiiranguid veel leevendada ei kavatse 

"Valitsusel pole veel kindlat informatsiooni, mis näitaks, et oleks ohutu piirangutest loobuda", ütles Gove BBC Andrew Marr Show'le.

Sunday Timesi teatel võidakse koolid taasavada juba 11. mail. Gove aga ütles, et kuna vastavat otsust ei ole veel vastu võetud, siis on see info vale.