Nõustajatel on kiired ajad: juba küsitakse, millega peaks lahutuse puhul arvestama ja kuidas see mõjub lastele 

Kes praegusel kriisiajal kõige rohkem kannatavad?

Eda Mölder: Praegu on keerulised ajad ja inimesed vajavad abi. Olukorrale reageerivad rohkem need, kelle ohutunne ja ärevus on ka tavaolukorras suur, närvikava veidi nõrgem ning kes ei kannata seda pinget. Inimeste isiklikud sügavad probleemid, mida oleks vaja psühholoogi ja psühhoterapeudiga arutada, on praegu ootel, sest pole kohta, kus neist rääkida. Vastuvõtule keegi ei julge minna, sest see tähendab ühistranspordiga sõitmist, aga seda praegu kardetakse. Praegu pole jõudnud nõustamisele inimesed, keda see kriis kõige rohkem mõjutab. Nemad ehk satuvad meie juurde 4-6 kuu pärast, kui praeguse olukorra tagajärjed on juba käegakatsutavad. Praegu on inimesed veel ärevil või mures, aga me ei näe seni kõiki probleeme, mida kriis kaasa toob. Samas ka lihtsalt pereinimesed, kes veedavad nüüd aega tihedalt ja kogu aeg teistega koos, ei saa arutada oma pikaajalisi probleeme teiste kuuldes.

Inimesed, kellel on maal suvila ja maalapp, küsivad, et mis nende peenardest saab. Nad ei julge sõita bussiga ja rahva hulgas liikuda, aga samas elavad üle, et neil jääb mõni töö tegemata. Siinkohal peab mõtlema, mis on loobumise hind. Jah, kaks kotti kartulit jääb kasvatamata, aga sellega me kaitseme enda ja teiste tervist.

Mari Kolga: Tihtipeale ongi tegu juba varasemate probleemidega, mis nüüd teravnenud. Kui peresuhetes on lahutuse teema olnud varemgi õhus, siis nüüd küsitakse juba konkreetsemalt, millega peaks lahutuse puhul arvestama ja kuidas see mõjub lastele. Esimesed paar nädalat pöördumisi nii palju ei olnud, kuid kriisi arenedes vajavad inimesed nõustajaid üha rohkem. Viimase paari nädalaga on pöördumiste arv tõusuteel. Asutuse juhid ja tööandjad soovivad nõustada oma eesliinitöötajaid. Muret tuntakse nii füüsilise kui ka vaimse tervise pärast, muretsetakse töö ja igapäevase hakkamasaamise pärast. See on ka üsna loomulik, sest kriisi teine-kolmas kuu ongi tavaliselt kõige raskemad taluda. Kerkivad esile varasemad kriisid, inimestele tulevad varasemad kogemused meelde, ja see on tõstnud pöördumiste arvu üle keskmise.

Psüühikahäiredki võivad kriisaja isolatsioonis süveneda. On neidki, kes kogevad ärevust nii tugevana, et see hakkab mõjutama igapäevaelu.