Juhtkiri | Pealemaksmine pole vaba valik 

See on üüratu summa oludes, kus igal varasemal sotsiaalministril on pakkuda hulk ettepanekuid, kuidas teha ravimiost võimalikult taskukohaseks. Igal juhul on aeg loobuda kulunud mantrast, et küllap eelistavad inimesed ise kallimaid originaalravimeid odavamatele geneerikutele, kui paljudes apteekides on sama toimeainega ravimite valik ahtamgi, kui näeb ette seadus. Kui maa-apteekidele, kuhu tellib kindlat ravimit võib-olla vaid üks klient, kes mingil põhjusel eelistabki kallist originaalravimit, vaatab ravimiamet ehk õigustatultki läbi sõrmede, siis suuremad probleemid on nähtavasti hoopis linnaapteekides.