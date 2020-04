Taavi Libe | Et tuttava kallistamine ei jääkski tabuks 

Aga mis tegelikult saama hakkab? Ma olen juba ammu loobunud kohustuslike keskpäevaste raportite ning valitsuse jututundide kuulamisest, sest see kõik toob segadust aina juurde. 16. aprilli pressikonverentsil ütles rahandusminister Martin Helme, et mais ja juunis säilivad ranged piirangud ja see, kuidas edasi minnakse, saab selgeks viiruse leviku statistika ja andmete selgumise käigus. Päev hiljem teatas peaminister oma pöördumises, et oleme jõudnud võitluses koroonaviiruse vastu murdepunkti ning aeg on hakata rääkima piirangute leevendamisest.

Määramatus väsitab

See vasturääkivus võiks tulla üllatusena, kui läinud nädalal toimunud vangerdused poleks tõestanud, et vähemalt ühes valdkonnas on kriisieelne status quo kiirelt taastumas – poliitilises kempluses. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu ootamatu ametist vabastamine oli Mart Helme poolt tõeline jõuvõte peaministri vastu. Kui kuulata, kuidas õnnetu peaminister ajakirjanike ees ühelt poolt Karu tööd kiitis ning teiselt poolt tõdes, et ega tal selles olukorras midagi muud teha polegi, kui ministri ametist vabastamise palvega presidendi manu vantsida, jäi mulje, et Ratas tahaks maskiga peita pigem oma silmi, mitte suud.

See kõik tekitab tuleviku suhtes paraja umbusu, sest ei tea, mida ja keda uskuda või millest juhinduda. Või enamgi veel: millised andmed tohutust virvarrist, mida meile iga päev ette söödetakse, on sellised, mille põhjal võiksime ise lootusrikkust säilitada ning mitte pöidlaid keerutades hulluks minna? Räägitakse haiglaravi vajavate patsientide arvu vähenemise ning piirangute leevendamise vahelisest korrelatsioonist, aga milline see korrelatsioon täpselt võiks olla? Kui see näitaja on kuskil olemas ning võib-olla ka välja öeldud, siis paraku mitte nii valjult kui siseministri lubadus võtta Saaremaale lubatud võrkpalli eurosarja mängu eest keegi vastutusele. Nii lihtne on olla konkreetne ja karm mineviku suhtes, kui tuleviku suhtes püsib määramatus.

Määramatus on eriolukorra puhul kõige väsitavam. Ühest küljest tekitab see käegalöömise olukordi, mille selge näide oli Tartus Raatuse ühiselamus toimunud koosviibimine, mille tagajärjel sai ühikast Tartu peamine kriisikolle. Aga teisest küljest muudab määramatus põrguliku kiirusega inimeste hinnanguid sotsiaalselt aktsepteeritavate käitumisnormide kohta. Jõuame ringiga tagasi tolle kurikuulsa Saaremaa võrkpallimatši või tolle ühikapeo juurde. Kes oleks veel mõni kuu tagasi osanud ette kujutada, et spordiürituse korraldamine või siseruumis väikese seltskonnaga kamraadi sünnipäeva tähistamine on midagi, millega kaasneb ühiskondlik hukkamõist? Nüüd on see reaalsus kohal ning süveneb eriolukorra iga päevaga.

Kuidas taastame normaalsust?

Minu kõige suurem hirm on see, et me siseneme lähiajal limbosse. Ühelt poolt defineerivad seda limbot valdkondade kaupa tasapisi leevenevad piirangud, millega koos riputavad eriolukorra eest vastutajad meie kohale hoiatava kirve, mille kukkumist lubatakse kohe, kui haigestumiste arv hakkab uuesti kasvama. Teiselt poolt jäävad sellel hallil alal domineerima aga meie enda kehtestatud uued moraalinormid: soov tänaval tuttavat nähes teda kallistada on tabu, hajameelselt poeriiulite vahel kaasostlejaga kokkupõrkamine on häbiväärne ning soov soojal suvisel ajal suurt sünnipäeva- või pulmapidu pidada väärib kogukonnast väljaheitmist.