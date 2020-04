Mart Helme neljanda EKRE ministrivahetuse taustal: "Meil ei ole ühtegi nii halba ministrit, kui oli karjakaupa reformierakonnal, sotsidest rääkimata." 

Martin Helme sõnul oli seoses minister Kaimar Karuga erakonnas juba pikemalt oldud rahulolematu. Põhiline fraas, mis Helmed saates Karu suhtes rõhutasid, oli koostöö puudumine.

Mart Helme meenutas kõnet Karule, kus ta teatas, et Karuga aeg valitsuses on läbi.

Karu ei kooskõlastanud Helme seaduseelnõud

„Meil ei ole tekkinud koostööd, sa ei ole ministrite meeskonnaliige, sa ei ole astunud erakonda ja mei ei näe, et see olukord võiks pikemalt kesta,“ loetles Helme Karule kõnes nimetatud põhjuseid.

„Kuue kuu jooksul, mis ta oli meil ministriametis, tuli välja, et et ei jaga meie maailmavaadet. Ta ei ole konservatiiv, ta on liberaal,“ lisab Helme ja teeb siis ootamatu ülestunnistuse: „Me ei tundnud ju teda. Teda soovitati meile, kui head IT-asjatundjat. Me usaldasime soovitajaid ja läksime temaga kokkuleppele.“

Martin Helme lisab juurde, et nende fraktsiooni liikmed pidid Karule pidevalt tegema kirjalikke arupärimisi, et asjades selgust saada.

Tänases saates osalenud Urmas Reitlemann lisab, et asjatundmatust Karule ette ei saa heita, aga mees jäi pilvepiirile ega mänginud meeskonnas. Näib, et teravalt on hinges ka okas, et Karu erakonnaga ei liitunud.