Eesti uudised Veinivargustes süüdi mõistetud Siiri Sõnajalg vabandusi ei otsi: ma palun halastust ja armu Kristiina Tilk , täna, 13:27

Siiri Sõnajalg Foto: ARNO SAAR

Süstemaatiliste veinivarguse eest kohtulikult karistada saanud ning kuu aega üksikkongis veetnud Siiri Sõnajalg ütleb, et mõistab nüüd - pärast aega iseenda seltsis - palju sügavamalt kannatavat ühiskonda ning samastab end nendega. „On kannatajaks pisike haige beebi või kustumas vanainimene - tundsin, et olen üks nende seast, emotsionaalsel tasandil. Valu minu sees oli nii tohutu suur. Valmistasin inimestele pettumuse ja vahepeal mõtlesin, et mul ei ole Eestis enam kohta. Ma palun vabandust.“