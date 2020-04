AirBaltic kavatseb lendudega jätkata maikuus 

Küll aga on tehtud plaanid, kui mahukalt ning millistel marsruutidel lennuliiklus avada. "Esimesel nädalal opereerime viie lennukiga ning maksimaalselt 12 meile kõige tähtsama sihtkohaga," lausus Gauss intervjuus Soome ringhäälingule Yle.

Iga nädalaga plaanitakse lisada ühe lennuki, taastades samal ajal mõningaid sihtkohti. Kui piirangutest on võimalik suvel loobuda, loodab airBaltic, et aasta lõpuks õnnestub neil taastada pea 60% koroonakriisile eelnenud lendudest. Selleks, et lennuliiklus täielikult taastada, võtab aga aega ligi kaks aastat.