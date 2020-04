Ilm kevadvaheajal on vastuoluline ja muutlik 

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkond ja puhub võrdlemisi nõrk põhjakaare tuul, vahendab ilmateenistus.ee. Õhutemperatuur on päeval 5 kuni 10 soojakraadi.



Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja aeg-ajalt peaks ka selgemat taevast näha saama. Päeval pöördub tuul läänekaarde ja toob üürikeseks soojemat õhku ning termomeetrinäidud tõusevad 8 kuni 13 soojakraadini.



Kolmapäeva öösel liigub Soomest väike madalrõhulohk Eesti kohale, tõstab põhjakaare tuult tugevamaks ja toob pilvi, millest võib kohati ka sajuhooge tulla. Päev peaks olema selgema taevaga ja sajuta, aga ikka tuuline. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 5 kuni 10 kraadi.



Nädala teise poole tendents on ilmajaama andmete kohaselt vastuoluline ning juhtivad ilmamudelid on eriarvamusel. Kuid arvukatest arvutustest kaldub ülekaal siiski külmema kasuks.



Nii on neljapäeval oodata tõenäoliselt uuesti külmemat õhumassi. Mõnes kohas sajab veidi vihma ja lörtsi, õhtu poole ka lund. Põhjatuul võib tugevaks paisuda. Õhutemperatuur langeb sisemaal siis alla 0°C, päeval on 2 kuni 5 kraadi.



Reede öö on kõrgrõhkkonna servas selge ja sajuta, päeval toob madalrõhulohk pilvi ning lörtsi- ja vihmahooge. Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, päeval 5 kuni 10 soojakraadi.