AUTORITEET TIMOŠA PANI PÄTID PAIKA: varjupaiga seeniorkoer sundis neli varast annetuskasti maha jättes põgenema! 

Varjupaiga kontorisse neljapäeva hommikul tulnud töötaja silme ees avanes lahinguvälja meenutav pilt: aken oli lahti muugitud, kapid-sahtlid laiali kistud, asjad maha tõmmatud ning ukse kõrval seisnud mopp põrandale visatud.

Püksisäärte ja sääremarjadega ei tseremoonitse

Vargad said saagiks kassaraha, mida oli üle 100 euro. Õnneks jäi alles varjupaiga annetuskast. Selle eest tuleb vorstirõngaga premeerida vaprat Timošat, keda omamehelikult ka Timaks kutsutakse. Väikese kangelase koduks on varjupaiga kontor, kus ta on elanud juba ligi kuus aastat. Seepärast on igati mõistetav, et kõrge eneseväärikusega loom pahaks pani, kui tema kodukontori aken lahti kangutati ning varastama tuldi nende tagant, kes ise sõltuvad teiste armust. Vapper koer hakkas oma kodu kaitsma ja muu hulgas üritas hambad säärde lüüa vargale, kes end vahepeal põrandapesumopiga oli relvastanud. Lõvisüdamega Timoša asja nii ei jätnud. Urisevat ja sihikindlat koletist ilmselt mopiga eemale tõrjuval vargal ütlesid närvid üles ja ta taandus akna taga ootavate kolleegide juurde. Kontori kõige silmapaistvamal kohal asuv annetuskast jäi lauale.

„Turvakaamerast on hästi näha, et vargaid tuli kontorimaja juurde neli. Kas sisse ronis üks inimene või rohkem, seda ei tea. Jalutasid rahulikult videokaamera all. Turvakaamerad panime üles alles mõni nädal tagasi, kui oli olime juba karantiinis,“ räägib varjupaiga juhataja Jana Juhkam.

Ta nendib, et ühelt poolt on raske välja mõelda midagi alatumat, kui tulla varastama vaevu ots otsaga kokku tulevate loomade tagant, kuid teisalt võib vargusöö sündmust ka väikese huumoriga vaadata.

„Vargad arvasid vist, et tulevad panka tühjendama. Naljakas on see, et ilmselt tänu Timoša taktikale läks varastel nii kiireks, et laual annetuskarbis lebava raha asemel haarati kaasa hoopis paks ümbrik bensiinitšekkidega,“ räägib ta. Turvakaamerasse jäi ka, kuidas üks varas üritab rahustada raevukalt haukuvat Murkat. Kindlasti olid raevunud ka 11 aedikutes elavat koera.

„Koeratoitu ja loomade ravimeid vargad kaasa ei viinud, kuid väljalülitatud sügavkülmikust otsiti raha. Meie Timoša on küll suure isakassi suurune, aga kui hammustab, siis peab õmblema minema,“ kiidab Juhkam oma väikest sõpra.