KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2,3 miljoni diagnoositud nakatunu, 600 000 tervenenut ja 160 000 surma 

Hetkel nakatunutest on kriitilises seisus 55 280 ehk 4% patsientidest.

Enim on koroonahaigeid USAs – 738 923. Järgnevad Hispaania (194 416), Itaalia (175 925), Prantsusmaa (151 793), Saksamaa (143 724) ja Suurbritannia (114 217).

Ka surmajuhtumeid on kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (39 015). Itaalias on hukkunuid 23 227, Hispaanias 20 639. Prantsusmaal on koroonaviiruse tagajärjel elu kaotanud 19 323 inimest, Suurbritannias 15 464.