Aivar Kokk: riik ei suuda pikalt 70-protsendist palgahüvitist maksta Toimetas Katrin Rohtla , täna, 08:27

Aivar Kokk Foto: Teet Malsroos

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul ei ole ükski riik suuteline väga pikalt 70 protsendi ulatuses palka kompenseerima, kuid põhjuseid erinevate võimalike lahenduste kaalumiseks leidub. „Ainuüksi kahe kuu jaoks on planeeritud hüvitise kulu 250 miljonit eurot. Samas on tõsi see, et kriisi mõjud avalduvad erinevates ettevõtlussektorites erinevatel ajahetkedel ning sellega tuleb arvestada. Kõik töötajad ja tööandjad on panustanud töötukassa reservide kogumisse ning seetõttu on oluline, et toetuste maksmisel kohtleksime me COVID-19 poolt räsitud töötajaid ja ettevõtteid võimalikult võrdselt,“ edastab Riigikogu rahanduskomisjoni esimees oma mõtteid pressiteate vahendusel.„Seetõttu võiksime kaaluda töötukassa hüvitise taotlemise aja pikendamist, et meetmest saaksid ka osa ettevõtted, keda kriis tabab hiljem. Samas peaks jätkuvalt kehtima põhimõte, et riik kompenseerib töötajale palga osaliselt ja praeguste kokkulepete põhjal, kahe kuu ulatuses. Sell