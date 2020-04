LAENUSÕDA: Tallink süüdistab LHV panka valetamises 

Õhtuleht avaldab Tallinki selgituse täismahus:

AS Tallink Grupp selgitus ja meedias levitatud faktide korrektuur AS LHV Varahaldus, AS LHV Pank ja Novalpina Capital laenupakkumise kohta.

AS Tallink Grupp on tänase kriisi vältel pidanud laenuläbirääkimisi mitmete partneritega. Börsifirmale kohaselt on läbirääkimised toimunud konfidentsiaalselt ning otsustest teavitamist kavandati samuti börsireeglitest lähtuvalt ning tavapärast äripraktikat järgides. Tallink ei pea õigeks arutada avalikkuse ees oma juhtimisotsuseid ega talle tehtud erinvate pakkumiste sisu.

Esmakordselt meie tegevuse ajaloos aga, otsustas üks laenupakkuja, LHV, sel korral 16. aprillil kell 16.49 teavitada läbi uudisteagentuuri BNS, et on teinud Tallinkile finantseerimispakkumise ning alustada seeläbi pakkumise teemalist arutelu Eesti meedias ja avalikkuses. Sellele eelnevalt oli AS Tallink Grupp kell 16.31 samal päeval andnud pakkumisele kirjalikult eitava vastuse.

Laenupakkumise avalik debatt ei olnud Tallink Grupi kavandatud, kuid kuna temaatikat on tänaseks meedias põhjalikult kajastatud, enamasti mitte kõiki pakkumisega seotud fakte korrektselt esile tuues ning seeläbi kahjustades Tallink Grupi mainet, peame ainuõigeks avalikustada tehtud pakkumise tingimused ning neid ka kommenteerida.

Reedel, 17. aprillil antud intervjuudes avaldasid nii LHV Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus kui LHV Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu meie kontsernile tehtud pakkumise detaile, kuid seda tehti osaliselt ning kohati faktiliselt ebakorrektselt.

Tulenevalt avalikkusele ebatäpse informatsiooni esitamisest, on AS Tallink Grupp otsustanud seletada lahti tehtud pakkumise sisu, mille on LHV Varahalduse ja LHV Panga poolt allkirjastanud Madis Toomsalu ning Novalpina Capitali poolt Stefan Kowski ja Tallinkile edastanud Novalpina Capitali esindaja Kristjan Piilmann.