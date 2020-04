KOROONAKOLLE: Terviseameti regioonijuhi sõnul on positiivse testi andnud 16 Raatuse ühiselamu elanikku  

Luhti sõnul oli laupäeva õhtuse seisuga positiivse Covid-19 proovi andnud 16 inimest. Samas pole selge, kust viiruse levima hakkas. "Kahjuks ma ei saa veendunult öelda, millest ja kust see haigus ühiselamus alguse sai. Kahjuks me pole kindlat seost kellegagi leidnud," tõdeb Luht, lisades, et Raatuse juhtumi puhul ei saa rääkida toimunud pidudest. "Ma lükkan ümber, et seal toimus pidu. See oli koosviibimine ja käidi läbi, aga see ei olnud pidu."