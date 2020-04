Eesti uudised Urmas Reinsalu kritiseerib Ilvese sõnavõtte: kriisisituatsioonis on näha inimese suurus või väiklus Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 17:08 Jaga: M

Minister Urmas Reinsalu maskiga. Foto: Erki Pärnaku

Eesti ekspresident Toomas Hendrik Ilves postitas eile sotsiaalmeedia kontole mitu krõbedat kommentaari, mis kritiseerisid EKRE otsust loobuda minister Kaimar Karust, aga ka peaministri poolset leplikkust selle kõige suhtes. Riigi välisminister Urmas Reinsalu avaldas täna posituse, kus avaldab nördimust, et president pole Eesti rahvale veel ühtegi julgustavat sõna öelnud."Lugesin endise presidendi avaldusi, mis merede tagant on meieni jõudnud. Ei eksi need, kes ütlevad, et just kriisisituatsioonis on selgemalt näha inimese suurus või väiklus," alustab Reinsalu oma Facebooki postitust.