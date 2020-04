Oxfordi ülikooli ekspertrühm töötab välja koroonavaktsiini. Uuringud võivad lõpule jõuda augustiks 

Bell rõhutas, et tegelik küsimus pole mitte selles, millal vaktsiin kättesaadavaks saab, vaid selles, et see oleks tõhus. "Kui asjad toimivad ja on kindlaks tehtud, et see vaktsiin on ka tõhus, siis on minu arvates mõistlik arvata, et uuringud võiks augusti keskpaigaks lõppeda."